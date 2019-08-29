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Çankaya Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor

Çankaya Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ulusları ulus yapan şeyler milli günleridir.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz bizi biz yapan günlerdir” dedi.


Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Belediye binası önünde Çankaya Belediyesi Bando Takımı'nın ve folklor ekibinin gösterileriyle büyük coşku yaşayan halk, ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile kutlamaya eşlik etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arifesinde bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Taşdelen, “Bize 30 Ağustos'u yaşatan ve bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sevgili dostlar ulusları ulus yapan şeyler milli günleridir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz bizi biz yapan günlerdir. Çünkü bir ulus bağımsız yaşarsa bir ulustur” şeklinde konuştu.


Başkan Taşdelen, etkinliklerin yarın da devam edeceğini söyledi.

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