Çankaya Belediyesi, 49 bin kişiye “hoş geldin” dedi

Belediyeye gelen vatandaşların tek adresi olan Hoş Geldiniz Masası 30 kişilik uzman personel ile hizmet veriyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ilk döneminde göreve gelmesinin ardından faaliyete geçen Hoş Geldiniz Masası'na başvuran vatandaşlar uzun saatler boyunca bekleme yerine 4 dakika içinde belediyedeki işlerini tamamlayabiliyor. Vatandaşı bürokrasiden uzak tutmak için Hoş Geldiniz Masası'nı kurmanın önemine vurgu yapan Alper Taşdelen, “Kamu kurumlarında yaşanan ‘bugün git yarın gel' anlayışını da ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımız belediye ile ilgili işlemlerini yapabilmek için kapı kapı dolaşmıyor. Deneyimli ve eğitimli personelimiz vatandaşımızın başvurusunu doğrudan alıyor ve ilgili birimde işlemlerini yapıyor. 2014 yılı Ekim ayında hizmete açtığımız Hoş Geldiniz Masası, bugüne kadar bir milyon kadar işlem yaptı. Sadece bu yılın ilk 7 ayında 48 bin 926 kişiye hizmet verdik. Amacımız vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak, Hoş Geldiniz Masası tüm işlemlerde vatandaşımıza kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan sistem, işyeri açma, ruhsat başvuru, emlak rayiç değeri ödeme, sicil birleştirme, borç ödeme, borcu yoktur belgesi alma, imar başvurusu ve imar durum bilgisi alma işlemlerinde vatandaşın işini kısa sürede çözmesini sağlıyor.

Birim vezne alanında 15 bin 814, mali hizmetlerde 5 bin 631, asfalt katılımda 879, imar evrakta 4 bin 761, imar durumunda 6 bin 993, ruhsat işlemlerinde 8 bin 085, dilekçe kabulde 6 bin 763 vatandaşa hizmet verdi.