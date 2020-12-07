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Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlama boyunca 65 yaş üstü vatandaşlara yardım etti

Korona virüs hastalığının artması nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da Çankaya Belediyesi, 65 yaş üzeri olup ihtiyaçlarını kendileri göremeyen vatandaşların ilaç ve alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.


Vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. Siz evde, biz görevde. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de yardıma ihtiyacı olan 65 yaş üstü Çankayalı vatandaşlarımızın ilaç ve alışveriş ihtiyaçlarını yaparak kendilerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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