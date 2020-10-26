Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya'da yaşıyoruz demeleri için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarında 2020 hedefini aşmayı planlıyor. Kış mevsimine girmeden tüm asfaltlarının bakımını ve onarımını tamamlamaya çalışan Çankaya Belediyesi çalışmalar kapsamında ilçedeki mahallelerin ve bölgelerin durumuna göre asfalt çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

Çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz göreve geldiğimizde hemşerilerimize Çankaya'nın kaldırım ve çöp sorunu kalmayacak demiştik. Şimdi geldiğimiz noktada bunu fazlasıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya'da yaşıyoruz demeleri için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.