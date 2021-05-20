Çankaya Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde birçok farklı noktada sürdürdüğü asfalt çalışmalarına tam kapanma sürecinde hız verdi. Özellikle kent merkezindeki çalışmalarını hızlandıran Çankaya Belediyesi, kapanma dönemi boyunca yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu noktalarda asfalt çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi ekipleri tenhalaşan Maltepe Mahallesi Özveren Caddesi ile Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak-1 Sokak'ta çalışmalarını bitirdi. Emek Mahallesi 15 ve 12'nci caddelerle, 1, 5 ve 14'üncü sokaklarda da çalışma yapan ekipler, Mutlukent Mahallesi'nde ve Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Bağ Sokak'ta da asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. 2021 sezonunda 39 Mahalle 174. Sokak'ta 145 bin 500 ton asfalt serimi yapmayı planlayan Çankaya Belediyesi, 42. Mahalle 116. Sokak'ta ise 40 bin metrekare uzun ömürlü ve dayanıklı asfalt kaldırım çalışması gerçekleştirecek. Çankaya Belediyesi ilçenin yüksek ve eğimli bölgelerine merdivenli yol yaparak ilçe sakinlerinin rahat ve güvenli yürüyebilmelerini sağlıyor. Bu yılki program dahilinde 21 mahalle 39 sokakta andezit döşeme ve kromaj korkuluklardan oluşan merdivenli yollar yapılacak.

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde imara açılmış bölgelerde yeni yol açımlarına da devam edecek. Makineli ve malzemeli bakım çalışmalarının yanı sıra boş alan temizliğini de sürdüren Çankaya Belediyesi bu yıl 24 mahalle 83 sokakta yeni yol açacak.

Pandemi sürecinin dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkilediğini ama bahane üretmeden çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi sürecinde tüm yerel yönetimlerde olduğu gibi ilçemizde de gelirlerimiz düştü ama bizim Çankayalılara sözümüz vardı. Onlar bizi verdikleri oylarla ikinci kez ödüllendirdiler. Bizler de onların mutluluğu ve huzuru için elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ekiplerimiz bu yıl da mahalle mahalle sokak sokak çalışmalarını sürdürecek. Yeni yollar, kaldırımlar, merdivenler yapacağız. Çankaya'mızın çehresini güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.