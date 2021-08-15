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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler, Akıncılar Görme Engelliler'i 5-0 mağlup etti

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler Deplasmanlı Süper 1.

Ligi ikinci hafta maçında 15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 5-0'lık skorla mağlup etti.


Türkiye Sesi Görenler Deplasmanlı Süper 1. Ligi ikinci haftasında Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maçtan Çankaya Belediyesi 5-0'lık skorla galip ayrıldı.


İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği müsabakada, hat-trick yapan Emrah Öcal damga vurdu. Öcal burnunun kırılmasına rağmen 3 gol atarak maçın yıldızı oldu.

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