Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci yarıya galibiyetle başladı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Spor Parkı'nda oynanan maçta baştan sona kadar üstün bir futbol sergileyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Kahraman Kurbetoğlu'nun üç gol attığı mücadeleyi kazanmasını bildi. Eksik maçını kazanması halinde ligin zirvesine çıkacak olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, tam kadro çıkacağı maçı kazanıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.