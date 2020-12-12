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Çankaya Belediyesi ihtiyaçlar doğrultusunda günlük 3 bin 500 maske üretiyor

Çankaya Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara dağıttığı maskeleri Beysukent Çankaya Evi’ne kurulan üretim bandında, günlük 3 bin 500 adet olmaz üzere üretiyor.

Çankaya Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara dağıttığı maskeleri Beysukent Çankaya Evi'ne kurulan üretim bandında, günlük 3 bin 500 adet olmaz üzere üretiyor.


Yapılan bu maskeler, esnafa, işlemleri için belediyeye gelen ve yanında maske bulunmayan vatandaşlar ile pazaryerlerinde dağıtılıyor. Üretim aşamasında hijyen konusuna dikkat ediliyor. Maske üretimi yapılan Beysukent Çankaya Evi'nde her gün düzenli olarak dezenfeksiyon yapılıyor. Personelin ilk girişte ateş ölçümü yapılan Çankaya Evi'nde, saat başı üretim makineleri sabunlu bezlerle siliniyor, tüm kullanım alanları dezenfektan ile temizleniyor.


Zorunlu hale gelen maske kullanımında ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapmaya başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Beysukent Çankaya Evimizi maske üretim yeri olarak belirledik. Çankaya Evlerimizde eğitmen olarak görev yapan personelimiz, belediyeye gelen ve yanında maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza, vatandaşla birebir temas halinde bulunan taksi, kuaför ve berber esnafımıza, ibadethanelere ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza dağıttığımız maskeleri üretiyor. Şu an için günlük 3 bin 500 adet üretiyoruz. Belediyemize işlemleri için gelen hiçbir vatandaşımızı maskesiz almıyoruz. Maskesi yoksa biz veriyoruz. Ben vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıktıkları takdirde maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını tekrar hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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