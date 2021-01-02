Çankaya Belediyesi kadınlara iş kapısı açıyor

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile imzaladığı protokol kapsamında 14 kadın daha dikiş eğitimi alarak meslek sahibi oldu.

Çankaya Belediyesi son yıllarda giderek artış gösteren işsizliğe çare olmaya devam ediyor. Kadınların güçlendirilmesi ve gelir sağlaması için çeşitli projeler yürüten Çankaya Belediyesi, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile imzaladığı “Meslek Edindirme” protokolü kapsamında 14 kadının daha hayatına dokundu. Çankaya Belediyesi 100. Yıl İş ve İstihdam Merkezi'nde 4 ay süren modelist yardımcılığı eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar, Milli Eğitim Sertifikasına sahip oluyor.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile imzalanan “Meslek Edindirme” protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 60 kadın meslek sahibi oldu. Son eğitim döneminde mesleki eğitimlerini tamamlayan 14 kadın eğitim boyunca ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru kıyafetlerini de kendileri sergilediler. Kadınlar hem meslek sahibi olmanın hem de hünerlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadılar.

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, İŞKUR ile iş birliği yaparak çeşitli dönemlerde meslek eğitimleri vererek katılımcıların istihdam edilmelerine de destek veriyor. Düz dikiş, modelistlik ve stilistlik, kat hizmetleri, servis elemanlığı ve muhasebe yardımcılığı gibi birçok farklı alanda düzenlenen meslek kurslarıyla vatandaşların meslek sahibi olmalarına ve iş yaşamına katılmalarına destek veriyor.