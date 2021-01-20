Çankaya Belediyesi kadınların yanında

Yerel yönetimlere rol model olan Çankaya Belediyesi, hizmetlerini kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştiriyor.

Çankaya Belediyesi, eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve var olan eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimler arasında öncü rolünü sürdürüyor. Hizmet üretme ve sunma biçimiyle Türkiye'nin cinsiyet eşitliği konusunda en hassas ve başarılı yerel yönetimlerinden biri olan ve bu başarısını Mor Bayrak'la taçlandıran Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımını sağlıyor. Kadınların üretmesine ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesine destek veren Çankaya Belediyesi, geçmiş yıllarda düzenlediği festivaller ve şenliklerle yüzlerce kadına gelir kapısı oldu. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm belediyecilik hizmetlerinde kadınlara öncelik tanıyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl festival yapamadık ancak kadın kooperatifleri ile işbirliği yaparak, ‘Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında 301 kadının ürettiği; bez maske, örgü file, keçe çanta, örgü oyuncak ve maske çantası ürünleri satın alarak destek olduk. Bu ürünleri de belediyemizin hizmetlerinde kullandık” dedi.

200 kadına e-ticaret imkanı

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile imzaladıkları protokol ile bugüne kadar yüze yakın kadının tekstil alanında meslek sahibi olmalarına ve istihdam edilmelerine destek olduklarını kaydeden Taşdelen, “Bin 500 çocuk kapasiteli 12 kreşimizde kadınların iş yaşamına katılmalarına ve sosyalleşmelerine da olanak sağlıyoruz” dedi. Taşdelen, ayrıca “Girişimci Kadınlar Projesi” ile 200 kadına girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri eğitimleri verdiklerini ve satış yapabilecekleri elektronik tabletler hediye ettiklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddet hakkında da konuşan Taşdelen, İstanbul Sözleşmesi'ni önemsediklerini ve kadınların yaşam güvencesi olduğunu söyledi. Temel belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken kadınları öncelik aldıklarını vurgulayan Taşdelen, “500'den fazla parkımız var. Biz parklarımızda aydınlatmalara çok önem veriyoruz. Akşam saatlerinde özellikle kadınların sokakta tedirgin olduklarını biliyoruz. Kadınların özgürce ve güvenle hareket edebilmelerini sağlamak için parklarımızı projelendirirken hem parkı hem de çevresini daha aydınlık yapacak şekilde hareket ediyoruz. Sokakların aydınlık olması her açıdan çok önemli, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin de bu konuda hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.