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Çankaya Belediyesi kar nöbetinde

Çankaya Belediyesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gece boyunca buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürdü.


Çankaya Belediyesi karla mücadele ekipleri iki gün önce başlayan kar yağışı ile birlikte tüm sokaklarda tedbir aldı. Vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için önceki gece buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, günün ilk ışıklarıyla merdivenli yolları ve kaldırımları temizleme çalışmalarına başladı. Malazgirt, Dumlupınar, Ahlatlıbel, Beytepe, Huzur, Akpınar, İlker, Mürsel Uluç, Osmn Temiz, Keklikpınarı, Malazgirt, Birlik, Kırkkonaklar, Mutlukent, Karapınar, Alacaatlı, Dodurga, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı gibi ilçenin yüksek ve kar yağışı çok alan bölgelerinde çalışmalarını yürüten ekipler, kreşler, ibadethane önleri, okul önlerinde kar temizleme çalışması yaptı.

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