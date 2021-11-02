Çankaya Belediyesi Kasım ayını sanatla karşılıyor

Çankaya Belediyesinin kültür-sanat mekanlarında, kasım ayı sanatla buluşma zamanına dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya Belediyesi kültür merkezlerinde bu ay birbirinden değerli 6 sergi, 3 konser ile Arjantin Filmleri Festivali, 12. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası ve 26. Gezici Festival günleri Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya'da Kasım ayının açılışını Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (DTÇSM) yapacak. DTÇSM ilk olarak 2 Kasım'da sanatçı Sadık Arslan'ın kişisel sergisi "Beyaz Gölgeler"e ev sahipliği yapacak. İran sınırı Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşanan trajik göçmen ölümlerine dikkat çeken sergi, 16 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak. DTÇSM Kasım'da ayrıca iki mimari sergiye birden ev sahipliği yapacak. "Klasik Modernizmin Mimarisi: Jean Molitor'un Ankara'dan Helsinki'ye Fotoğrafik Yolculuğu" sergisi 4 - 22 Kasım'da, Mimarlar Derneği'nin "Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 - 2020" sergisi ise 20 - 29 Kasım tarihleri arasında başkentlileri ağırlayacak. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin geleneksel üye ve atölye sergileri açılışı ise bu yıl 15 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Ali Can Ergüç'ün müzik dinletisi eşliğinde başlayacak sergiyi, fotoğraf sanatı meraklısı Başkentliler, 22 Kasım'a kadar gezebilecek.