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Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin kiracısı durumunda olan işletmelerin kiralarının ertelendiğini açıkladı.


Başkan Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


“Esnafımızın yanındayız. Belediyemizin kiracısı olan ve pandemi nedeniyle kapalı olan işletmelerin kira ödemelerini erteliyoruz. Zor günleri birlikte aşacağız. Belediyemiz imkanları ölçüsünde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Taksicilere, kuaför ve berberlere, ibadethanelere maske, kolonya ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz 1000 çocuğumuza bot ve monta yardımı yapıyoruz. Kışlık meyve dağıtımına da başlayacağız. Korona virüse karşı vücut bağışıklığının güçlü olması gerekiyor. Geliri düşük ailelere bu konuda bizim de bir katkımız olsun diyerek 40 ton kışlık meyveyi dağıtmaya başlayacağız.”

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