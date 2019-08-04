Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı'na hazır

Çankaya Belediyesi, 11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için yaklaşık 200 personel görevlendirdikleri bilgisini veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, alanda 5 bin araçlık otopark hazırlandığını belirtti.

Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi'nde (Mühye köyü) kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır. 120 çadır kurulan alanda hizmet verecek belediye, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için yaklaşık 200 personel görevlendirdikleri bilgisini veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, alanda 5 bin araçlık otopark hazırlandığını kaydetti.

Alanı satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırladıklarını aktaran Taşdelen, “Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için her ihtiyaçlarını giderecek hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban ibadetini yerine getirirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da önlemlerimizi aldık. Belediyemizin tek satış ve kesim alanı Mühye'de kurduğumuz alandır. Yasak olan yerlerde yapılan kesim konusunda vatandaşlarımız belediyemizi arayarak ihbarda bulunabilirler. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar ve esenlikler dilerim” diye konuştu.

Hazırlanan alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmezken, Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri, alandaki kontrolleri gerçekleştiriyor.

25 kasap caraskalda hizmet verecek

Bayramda alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alacak olan Çankaya zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusunu da aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesiminin ayrı yerlerde yapılacağı alanda, 25 kasap belediye tarafından kurulan havalı caraskalda çalışacak. Kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını da zabıta personeli verecek.

Alanda düzenli temizlik ve ilaçlama yapılıyor

Belediye, alanda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Alanda hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizleniyor. Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek. Çankaya Belediyesi, bu yıl da 6 kişilik yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak ve ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

Vatandaşlara her kolaylık sağlanıyor

Kurban satış ve kesim alanında 5 bin araçlık otopark hazırlandı. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağı alanda, kesim anında olabilecek problemler için de ambulans ve sağlık ekipleri hazır bulunacak. Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramı, ücretsiz poşet dağıtımı, ücretsiz servis desteği hizmetleri verece. Servisler, kurban alanı ile Turan Güneş Bulvarı ve Kahire Caddesi kesişimi noktasında sürekli hizmet verecek.

Kurban kesim alanını, satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına göre düzenleyen Çankaya Belediyesi, satıcılar için ayrıca duş kabinleri kurdu. Tüm çadırlara temiz su sağlayan belediye, alandaki satıcı ve alıcılar için yemek çadırları da kurdu. Çankaya Belediyesi, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile Kurban Bayramı öncesinden başlayarak hizmet verecek. Ayrıca vatandaşlar, talep ve şikayetler için Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi'nin 444 06 01 numaralı telefonuna başvuruda bulunabilirler.