Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi hizmete açıldı.

Çankaya Belediyesi tarafından yapımına başlanan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi tamamlanarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Satıcı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan Taşdelen, araya seçim girmesine rağmen hiç durmadıklarını aktararak, "Nerede kalmıştık araya seçim girdi ama biz hiç durmadık. Öncelikle bugün açılışımızı yaptığımız Nazım Hikmet Kültür ve Sanat merkezimizi bitirdik. Çankaya Belediyesi olarak durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bunun karşılığını da seçimlerde aldığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz 5 yıl nasıl çalıştıysak, yine önümüzdeki 5 yılda çok çalışacağız ve bize duyulan güvene sonuna kadar laik olacağız" ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in ismini Çankaya'da bir eserde, ona yakışacak şekilde yaşattıklarını anlatan ve Kültür Merkezi hakkında bilgiler veren Taşdelen, "Nazım Hikmet'i kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Nazım Hikmet'in adı Çankaya da güzel bir eserde, onun adına yakışacak şekilde yaşamalıydı ve bugün bu büyük eksikliği de giderecek şekilde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezini açıyoruz. Kültür merkezinde atölyelerimiz, dersliklerimiz, çok amaçlı salonlarımız var. En alt katta 300 kişilik konferans, tiyatro ve konser salonu var. Onu yüreğimizde yaşatırken bundan sonra Çankaya'da Kültür ve Sanat merkezinde de yaşatacağız" diye konuştu.

Taşdelen'in konuşmasının ardından protokol eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Ayrıca, sanatçı Yetkin Dikinciler, Nazım Hikmet'e ait şiirler okudu.