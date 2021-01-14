Çankaya Belediyesi, pandemiye karşı ilaçlı önlem almaya devam ediyor

Pandeminin başlamasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını artıran Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde birçok noktada çalışmalarına devam ediyor.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında korona virüsün bulaşma ihtimalinin fazla olabileceği mekanlar teker teker ilaçlanıyor. Aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklar, eczaneler, berberler, kuaför ve güzellik salonları, taksiler ve taksi durakları gibi vatandaşların sıkça kullandığı yerler baştan aşağıya dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini de değerlendiren belediye ekipleri, Covid-19 hastası bulunan binalarda da ilaçlama yapıyor.