Çankaya Belediyesi 'Plant Ödülü'ne layık görüldü

Çankaya Belediyesinin son dönemde halkın hizmetine sunduğu iki büyük park olan İsmet İnönü Parkı ve Zafer Parkı, 'Plant Ödülü'ne layık görüldü.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde inşa edilen İsmet İnönü Parkı ve Zafer Parkı en prestijli ödül olarak kabul edilen 'Plant Ödülü'nü kazandı. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Çalışmaya ve yeni projeleri birbiri ardına hizmete sunmaya devam edeceğiz. Çünkü halkımızın mutluluğu bizim için her şeyden değerli" dedi.

Çankaya'nın son dönemde hayata geçirdiği büyük projeler arasında yer alan İsmet İnönü Parkı ve Zafer Parkı'n Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en prestijli ödülünün verildiği 2017-2018 yarışmasında dereceye girdi. 15-16 Şubat 2019 tarihinde Plant Ödülleri Seçici ve Danışma Kurulu üyelerinin 138 başvuru arasından yaptığı değerlendirmeye göre, İsmet İnönü Parkı ve Zafer Parkı 'Kamusal Alan Ödülleri' kategorisinde 'Park ve Rekreasyon Alanları Uygulama Ödülü'ne layık görüldü.

İki büyük projenin ödüle değer görülmesini memnuniyetle karşıladığını bildiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halkımızın isteklerine göre tasarlayıp hayata geçirdiğimiz projelerimizin ödüle değer bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya ve yeni projeleri birbiri ardına hizmete sunmaya devam edeceğiz çünkü halkımızın mutluluğu bizim için her şeyden değerli” dedi.

Çankaya Belediyesi ödülünü 1 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende alacak.