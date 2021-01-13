Çankaya Belediyesi Şair Nazım Hikmet'i online etkinliklerle anıyor

ANKARA (İHA) – Çankaya Belediyesi, Şair Nazım Hikmet Ran'ı 119'uncu doğum gününde online etkinliklerle anıyor.

Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Ran adına sosyal medya platformu Youtube üzerinden etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte, Rüştü Asyalı'nın müzik eşliğinde şiir dinletisi ve Piraye tiyatro oyunu yer alacak.

İlk olarak Rüştü Asyalı'nın sahneleyeceği şiirli müzik dinletisi "Rüştü Asyalı ile Nazım Hikmet 119. Yaşında" 15 Ocak saat 20.00'de Çankaya Belediyesinin YouTube kanalında sanatseverlerle buluşacak. İkinci online etkinlik ise Nazım Hikmet'in büyük aşkı Piraye'ye yazdığı mektuplardan yola çıkılarak hazırlanan "Piraye" isimli tiyatro oyunu olacak.

"İyi ki Doğdun Nazım Hikmet" başlığıyla gerçekleşecek etkinlikler 15-16 Ocak tarihlerinde Çankaya Belediyesi'nin YouTube kanalında yayınlanacak.