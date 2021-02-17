Çankaya Belediyesi soğukta sokak hayvanlarını unutmadı

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için birçok noktaya mama bırakan Çankaya Belediyesi, meteorolojinin bildirdiği hava tahminlerine göre önceden önlem alıyor. Çankaya Belediyesi, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Çankaya Belediyesi'nin veterinerleri soğukta insanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan sokak hayvanlarını beslemenin önemine dikkati çekerek, bir kap mama ve bir kap su ile sokak hayvanlarına destek olunabileceğini hatırlattı.

Hayvanları sahiplenmenin önemine de vurgu yapan Çankaya Belediyesi, sahiplenmenin hayvanları hem koruduğunu hem de sıcak bir yuvaya kavuşturduğunu kaydetti. Bir kez daha vatandaşları sahiplenmeye davet eden Çankaya Belediyesi, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin de ücretsiz yapıldığını bildirdi.