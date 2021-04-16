Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını güvenli ortamlarda yaşatıyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hasta, yaşlı ve engelli hayvanlar, kimse tarafından sahiplenilmese de barınakta güvenilir bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar. Engelli ve yaşlı hayvanlara ekstra tedavi hizmetleri de uygulanıyor. Sokaklarda yaşadıkları travmalar sonrasında ön ayak, arka ayak, pati kopması, görme kaybı, duyma kaybı gibi engelleri olduğu için sokakta yaşaması mümkün olmayan hayvanlara barınakta bakılıyor.