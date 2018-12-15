Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kış dönemi yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yapılan çalışma Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafartepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

50 ton kuru mama ve 2 bin 400 kilogram yaş mama stoğundan sokaktaki canları da beslediklerini dile getiren yetkililer, "Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvanseverlerle birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurumlardan atık yemek desteği

Çankaya Belediyesi Dikmen, Kırkkonaklar, Ümitköy, Çayyolu, Bademlidere, Oran, 100. Yıl gibi 15 farklı semtte bulunan besleme alanlarına ise gün aşırı kamu kurumlarının yemekhanelerinden alınan atık yemekleri bırakıyor. Besleme noktaları insan nüfusunun az olduğu bölgelerde oluşturuluyor.