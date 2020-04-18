Çankaya Belediyesi, sokaktaki can dostları ihmal etmedi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uygulanan tedbirlere sokağa çıkma kısıtlaması da dahil oldu. Bu hafta sonu salgın nedeniyle ikinci defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları zarar görmesin diyerek Çankaya Belediyesi, kuru mama ve su dağıtımlarını hızlandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ve 31 ilde uygulanan kısıtlamayla birlikte Çankaya Belediyesi hizmetlerini artırarak daha önce 20-25 noktada yürütülen sokak hayvanları için yemek ve su temini 30 noktaya çıkarıldı.

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'in talimatıyla çalışmalara başlayan Sokak Hayvanları İyileştirme Ekibi çalışanı Hasan Serdar, “Sokaktaki canlarımızı beslemek için çalışıyoruz. Önceden 20-25 tane besleme odağımız vardı. Şimdi Covid-19 salgınından dolayı sokakta beslenemeyen hayvanları, köpekleri Başkanımız Alper Taşdelen'in talimatıyla sokaktaki canlarımıza mama ve su veriyoruz. Biz bu işlemi daha önce de yapıyorduk. Şimdi besleme noktamız 30-35 arasında. Biz kuru mama ve su götürüyoruz sokak hayvanlarımıza. 2 aracımız var 6 kişilik bir ekibimiz var. Dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Günlük 400-450 kilo mama ve su dağıtıyoruz. Evde kalın, biz bu canlara sokakta bakarız” şeklinde konuştu.

Mahalledeki sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçları noktasında gönüllü bir çalışma yürüten Neval Ünal, “1998 yılından beri bu mahallede oturuyorum. Uzun süredir hayvanlarımıza bakıyoruz. Çevremizde, sokağımızda yaşayan, elimizin uzandığı, gücümüzün yettiğince hayvanlarımızı besliyoruz. Çankaya Belediyesiyle birlikte yürüttüğümüz kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Tamamen gönüllü. Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere Çankaya Belediyesi de çok güzel bir iş çıkarıyor. Onlar olmazsa bu iş çok zor” ifadelerini kullandı.