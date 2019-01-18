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Çankaya Belediyesi vatandaşları çorbayla ısıtıyor

Çankaya Belediyesi, dondurucu soğukların hissedildiği bugünlerde 4 ayrı noktada kurduğu stantlarda vatandaşlara sıcak çorba ile "günaydın" diyor.

Çankaya Belediyesi, dondurucu soğukların hissedildiği bugünlerde 4 ayrı noktada kurduğu stantlarda vatandaşlara sıcak çorba ile "günaydın" diyor.


Çankaya Belediyesi, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan başkanlık binasının yanı sıra Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 Kapısı ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önünde sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna giden vatandaşlara 06.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikram ediyor. 5 yıldır sıcak çorba dağıtımını sürdüren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Gün aydınlanmadan işine, okuluna giden vatandaşımızın içini ısıtıp yüzünü güldürmenin mutluluğu tarif edilemez'' ifadelerini kullandı.


Vatandaşları güne sıcak bir günaydınla karşılayan Çankaya Belediyesi, çorba dağıtımına soğuk havanın etkisini gösterdiği günler boyunca devam edecek.

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