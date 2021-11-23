Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi 27 Kasım'da açılıyor

Ankara Çankaya Belediyesinin inşasını tamamladığı Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi, 27 Kasım'da Serenad Bağcan konseriyle hizmete açılacak.

Çankaya Belediyesi, yeni dönemde tüm hizmetlerini Sancak ve Yıldız bölgesindeki vatandaşlara da hizmet verecek. Sancak Mahallesi'nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binası ve Belediye Bahçesi 27 Kasım'da Serenad Bağcan konseriyle açılıyor. 12 bin metrekare alana inşa edilen Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi, birçok alanda vatandaşlara hizmet verecek.

Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği 700 metrekarelik Çankaya Evi'ni de bünyesinde barındıracak yeni hizmet binası, ağız ve diş sağlığı polikliniği ile de vatandaşlara hizmet verecek. İçerisinde 260 metrekarelik kütüphanesi de bulunan Yıldız Hizmet Binasını çevreleyen Belediye Bahçesi de yeşil alanları ve dinlenme noktalarıyla ile aynı zamanda vatandaşların yeni nefes alma bölgesi olacak.

"Bölgeye değer katacak"

2021 yatırım programı kapsamında Aralık ayına kadar Çankaya'ya 25 eser kazandıracaklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

“Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. Doğru belediyecilik anlayışımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni hizmet binamız ve Belediye Bahçemiz Yıldız ve Sancak bölgelerimizin değerine değer katacak".

İçinde Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği yer alan yeni hizmet binası ile yeşil alanları, dinlenme noktalarıyla dikkat çeken Belediye Bahçesi 27 Kasım'da Serenad Bağcan konseriyle hizmete açılacak.