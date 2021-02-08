Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası'nda sona yaklaştı

Çankaya Belediyesinin vatandaşların daha kolay ulaşması ve daha kaliteli hizmet alması amacıyla yaptığı Yıldız Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kızılay'da bulunan ana hizmet binasının yanı sıra ek hizmet binaları çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Yıldız Mahallesi'nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binasının tamamlanması için artık gün sayıyor. Kaba inşatı tamamlanan binanın çatısı da tamamlanmak üzere.

Yeni bina birçok alanda vatandaşlara hizmet verecek. Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği 700 metrekarelik Çankaya Evi'ni de bünyesinde barındıracak olan yeni hizmet binası, ağız ve diş sağlığı polikliniği ile de vatandaşlara hizmet verecek. İçerisinde 260 metrekarelik kütüphanesi de olan Yıldız Hizmet Binası, geniş yeşil alanı ile vatandaşların ikinci adresi olacak.

Pandemi sürecinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi sürecinde birçok yerde olduğu gibi bizim de gelirlerimiz düştü. Ama buna rağmen halkın yararına olacak yatırımları halka kazandırmaya devam ettik. Hiçbir bahanenin altına sığınmadan yatırımlarımızı sürdürerek Çankayalıların mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.