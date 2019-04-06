Çankaya Belediyesi Zabıta ekiplerinden, 3 ayda 4 bin 475 denetim

2019 yılı başından bu yana 4 bin 475 denetim gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, iş yerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.

Çankaya ilçesinde ticari faaliyette bulanan iş yerlerinin denetimini yapan Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, bir milyona yakın yerleşik nüfusa, gündüz ise iki buçuk milyonu bulan nüfusa hizmet vermeye devam ediyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Belediye, hijyen denetimlerinde azami özen gösteriyor. Halk sağlığını tehdit eden unsurları tek tek denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, 3 ayda 4 bin 475 denetim gerçekleştirdi. Zabıta yaptığı denetimlerde; bin 629 iş yerine uygunluk, bin 846 iş yerine ihtar, 844 iş yerine idari yaptırım tutanağı, 156 iş yerine de durum tespit tutanağı düzenleyerek kayıt altına aldı.

Vatandaşların sağlığını riske eden uygulamalara izin vermeyen ekipler, denetimlerde işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini inceleyerek günü geçmiş olanları imha ediyor.

Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren yerleri denetleyen Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, 3 aylık denetim sürecinde 322 seyyarın faaliyetine son verdi. Vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de hızla müdahale eden Zabıta, bu konuda 3 bin 354 başvuruyu değerlendirdi. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi için de zaman tanıyor.

Çankaya Belediyesi Zabıtasına bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşım sağlayabilecek.