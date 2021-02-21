İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi

Çankaya Belediyesi, 36 yıl hizmet verdikten sonra geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever’in adını görev yaptığı merkeze verdi.

Çankaya Belediyesi, 36 yıl hizmet verdikten sonra geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adını görev yaptığı merkeze verdi.


Çankaya Belediyesi, personeline vefa örneği gösterdi. Çankaya'ya 36 yıl aralıksız hizmet veren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adı görev yaptığı merkeze verildi. Çalıştığı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yıllardır halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı verdiği mücadele ile bilinen ve kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanmış olan Ersever, geçen ay yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar mesleğini ve görevini her şeyin üstünde tutarak çalışan personelini Çankaya Belediye Meclisi de unutmadı. Mecliste oybirliği ile alınan kararla Ali Sami Ersever'in adı uzun yıllar görev yaptığı Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası'nda yer alan Kızılay Merkez Zabıta Amirliği'ne verildi. Ali Sami Ersever'in mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen eşi Naciye Ersever ile oğlu Serkan Ersever, karardan mutlu olduklarını dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.