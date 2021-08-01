Çankaya Belediyesinden 100 bin fidan desteği

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar nedeniyle yeniden ağaçlandırma için 100 bin fidan bağışlayacaklarını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ege ve Akdeniz'de arka arkaya meydana gelen orman yangınlarının ardından fidan bağışında bulunacaklarını bildirdi. Başkan Taşdelen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yangınlarla beraber yüreğimiz de yanıyor. Çankaya Belediyesi olarak yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 100 bin fidan bağışında bulunacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

“Bu yaraları hep beraber saracağız”

Alper Taşdelen, yaşanan yangın felaketinin can kaybına sebep olduğunu belirterek, “Sevgili Çankayalıları ve bütün yurttaşlarımızı da Tema Vakfı'nın kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Yaşamı da umudu da hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Halkımız ve belediyelerimiz, farklı bölgelerde yaşanan bu felaketi durdurmak, bir an evvel yaraları sarmak için seferber oldu. Yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza ve canını hiçe sayarak görevini yaparken hayatını kaybeden itfaiye görevlilerine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Gönüllü olarak yangın söndürmeye destek verirken canından olan Şahin Akdemir kardeşimize de bu vesileyle rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Ülke olarak hepsine minnettarız. Yanan ormanlar içindeki canlılarla birlikte ülkemiz adına büyük bir kayıp. Bu yaraları hep beraber saracağız” ifadelerine yer verdi.