Çankaya Belediyesi'nden 1053 bebeğe ‘hoş geldin' hediyesi

Çankaya Belediyesi, yeni doğan bebeklere ve ebeveynlerine yönelik projesi olan “Hoş Geldin Bebek” uygulaması kapsamında 2018 yılında 1053 bebeğe ‘hoş geldin' dedi.

Belediye, 3-6 aylık bebek ihtiyaçları setinin hediye edildiği uygulamanın başladığı 2015 Temmuz ayından bu yana 2 bin 431 bebeği hediyeyle karşıladı.

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecinde eğitim ve sağlık desteğiyle bebek ile ailenin izlenmesini öngören “Hoş Geldin Bebek” projesi, 2018 yılında da sürdü. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde 1053 aileye, 3-6 aylık bebek ihtiyaçlarının bulunduğu setin hediye edilmesinin yanı sıra ailelere bebek bakımı konusunda da bilgi verildi. Çankaya'da ikamet şartının gerektiği proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 431 aileye ulaşıldı.

Doğumdan ölüme hizmet

Ebeveynlere bebek bakımı, sağlık durumları, karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin hemşirelerin genel bilgilendirme yaptıkları ve ihtiyaç kapsamında sağlık durumu takibinin yapıldığı projede hediye seti organik ürünlerden oluşuyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da ikamet eden her vatandaşın bu hizmetten yararlanabileceğini belirterek, “Belediyecilik doğumdan ölüme hayatın her aşamasında hizmet demektir. İnsan odaklı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği insanımızı mutlu edecek hizmetler ve projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Bebek seti organik

Bebeklerin hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ve 11 parçadan oluşan hediye seti yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor. Sağlık ekipleri başvuran aileyi ziyaret ediyor ve anne-bebeğin ihtiyaçları konusunda bilgilendirme de yapıyor.

Bebek setinden edinmek isteyenlerin Çankaya'da ikamet koşulunun bulunduğu hizmetten yararlanmak için 0 312 458 89 00/1167 no.lu telefonu arayarak talepte bulunmaları yeterli oluyor.