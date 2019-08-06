Çankaya Belediyesinden 6 ayda bin 834 iş yerine ruhsat

İş yeri açmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri ilçe olan Çankaya'da 2019 yılının ilk altı ayında bin 834 ruhsat verildi.

Çankaya Belediyesinin yaptığı çalışmalarla, her geçen gün daha da cazibe merkezi haline gelen Çankaya'nın, yeni iş yeri açmak için tercih edilmesinin nedenleri arasında nüfus yoğunluğu da önemli bir etken oluyor. Ankara'nın kalbi konumundaki ilçede her ay yüzlerce yeni iş yeri açılıyor. Yılın ilk altı ayı verilerine göre bin 834 ruhsat verilirken, sıhhi iş yeri açmak isteyenler bin 386 sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Gayrı sıhhi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının sayısı 136 iken, emniyete tabi iş yeri açmak ve çalıştırmak isteyenlerin sayısı ise 106, 2019'un ilk altı ayında verilen 174 adet "mesul müdürlük ruhsatı da en çok verilen ruhsatlardan biri olarak göze çarpıyor. Ankara eğlence yaşamının da merkezi konumunda olan Çankaya'da, canlı müzik izin belgesi de sıklıkla alınan ruhsatlardan biri olarak dikkat çekiyor.