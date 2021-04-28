Çankaya Belediyesinden 7 yılda 700 bin metrekare park ve yeşil alan

Çankaya Belediyesi 2014 yılından bu yana Çankaya'ya 700 bin metrekare park ve yeşil alan kazandırdı. İlçenin dört bir yanına 7 yılda 80 yeni park inşa eden Çankaya Belediyesi, 2021 yılında da 11 park yapımına başlayacak.

Çankaya'nın en yüksek bölgesinden kent merkezine kadar birçok mahallede park inşa eden Çankaya Belediyesi'nin spor parkları da halkın spor sahalarına erişimini kolaylaştırıyor. Spor parklarında basketbol, voleybol, futbol ve tenis olanakları sunan Belediye, sağlıklı yaşam için eğitmenleriyle vatandaşlara spor hizmeti de veriyor. Bahar ve yaz aylarında parklarda vatandaşlara spor olanağı sunarak özellikle pandemi döneminde kısıtlanan hayata hareket katıyor.

Büyük metrajlı parklardan kent merkezindeki her karış toprağı park ve yeşil alana dönüştüren Çankaya Belediyesi, yeni yatırım döneminde de Çankaya'ya binlerce metrekare park kazandıracak.

“Yeşil alanları Çankayamıza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Doğaya yatırım anlayışıyla ilçenin dört bir yanına park yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Paklarımız her yaştan insanımıza spor yapma, dinlenme ve nefes alma imkanı sunuyor. Çocuklarımız oyun alanlarında oyun oynuyor. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan park ve yeşil alanları Çankayamıza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.