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Çankaya Belediyesi'nden bir hizmet daha

Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nde içinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve İşçi Dinlenme Tesisi’nin yer alacağı binanın temelini attı.

Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesi'nde içinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve İşçi Dinlenme Tesisi'nin yer alacağı binanın temelini attı.


Çankaya Belediyesi, pandemiye rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karapınar Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir spor parkının yapımını tamamlayan Belediye, yeni bir merkezin daha temelini attı. Karapınar Mahallesi'nde 430 metrekare alan üzerine kurulu yeni binada modern bir aile sağlığı merkezi, Karapınar Muhtarlığı ve İşçi Dinlenme Tesisi yer alacak.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Açılışa hazır hale gelen Karapınar Spor Parkı'nın yanında yapımına başlanan merkez, Karapınar Mahallesi'nde önemli bir hizmet odağı haline gelecek. Spor parkımız, muhtarlık binamız, aile sağlığı merkezimiz ile Çankayalılara hizmet verirken semt sakinlerine kazandıracağımız Çankaya Evi ve yüzme havuzunun da planlama çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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