Çankaya Belediyesinden çevreye büyük katkı

Çankaya Belediyesinin çevreye duyarlı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir süre önce başlatılan evsel atıkların evlerde ayrıştırılmasını sağlayan “Atıkları Kaynağında Ayrıştırma Projesi” devam ederken, diğer yandan ambalaj atıkları ilçe genelinde düzenli olarak toplanıyor. Çalışmalar kapsamında her ay binlerce ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Çankaya Belediyesi, yalnızca Temmuz ayında yapılan çalışmalarla 4 bin 73 ton ambalaj atığının toplanmasını sağladı. Temmuz'da 253 ton cam ambalaj atığının toplanmasını da sağlayan Çankaya Belediyesi, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor. Çevre bilincinin gelişmesi için yapılan çalışmalar afiş ve broşürlerle de destekleniyor. Çankaya Belediyesi ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımı da gerçekleştiriyor.