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Çankaya Belediyesi'nden çocuk resim yarışması

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına çeşitli etkinliklerle devam eden Çankaya Belediyesi, çocukları da unutmayarak resim yarışması düzenledi.


Çankaya Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Çankaya Belediyesi resim eğitmenlerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren çocukların ve ailelerinin katıldığı ödül töreni Zafer Park'ta gerçekleşti. Açık havada gerçekleşen ödül töreninde yarışmaya katılan 40 çocuğa Çankaya Belediyesi tarafından Sanata Teşvik Ödülü verildi. Sosyal mesafeye dikkat edilen ödül töreninde 6-8, 9-11 ve 12-13 yaş arası çocukların yaptıkları birbirinden güzel resimler ödüllendirildi.


Cumhuriyet Bayramı'nı ve Atatürk sevgisini çocuk yaşta kalplere yerleştirmek için düzenlenen yarışmada, Çankayalı minik ressamlar hünerlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan tüm çocuklara sanat seti ve "Benim Atatürküm" kitapları armağan edildi.

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