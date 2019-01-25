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Çankaya Belediyesinden ''Çocuklar İçin Ara Tatil Etkinliği''

Çankaya Belediyesi, ’’Çocuklar İçin Ara Tatil Etkinliği’’ ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencileri sanat ve eğlence dolu bir programla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi, ''Çocuklar İçin Ara Tatil Etkinliği'' ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencileri sanat ve eğlence dolu bir programla buluşturdu.


Çankaya Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliğiyle ortaklaşa ''Çocuklar İçin Ara Tatil Etkinliği'' düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler animasyon film gösterimleri, tiyatro oyunu ve animasyon atölyeleriyle tatilin tadını çıkardı. 3 gün boyunca Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate de katıldı. Bademlidere, Cebeci, Esat, Sokullu, Karapınar, Zübeyde Hanım ve Mürsel Uluç Çankaya Evlerinde her gün 50'şer kişilik gruplar için gerçekleşen etkinliklere toplam 650 çocuk katıldı.


İlk gün "KLIK" animasyon çocuk filmleri gösterimi ile başlayan programın ikinci günü Atta Festival'in “Wanted Rabbit” (Tavşan Aranıyor) oyunu ile devam etti. Türkiye'deki çocukların da Avrupa'daki yaşıtları gibi kaliteli oyunlar izleme hakkı var düşüncesiyle kurulan Atta Festival'in sahnelediği oyun ile çocuklar ekolojik tema çerçevesinde minyatür şehri ele geçiren bir tavşan ve onun peşindeki üç polisin hikayesine ortak oldu. Programın son günü ise Cinekid Sinema Atölyesi'nde çocuklar kendi öykülerini mini bir animasyon filmine dönüştürmenin heyecanını yaşadı.

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