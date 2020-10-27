Çankaya Belediyesinden "Cumhuriyet Kitapları Projesi" tanıtımı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak Başkent'in Başkent'inde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesinde çok güzel etkinliklerle Cumhuriyet'imizin 97. Yılını kutluyoruz" dedi.

Cumhuriyetin 97. Yılı etkinlikleri kapsamında etkinliklere devam eden Çankaya Belediyesi yeni projesi olan Cumhuriyet Kitapları Projesinin tanıtımını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla gerçekleştirdi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen tanıtıma Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Dil Derneği Başkanı ve "Benim Atatürküm" kitabı Yazarı Sevgi Özel, "TBMM Meclisleri ve 23 Nisan Bayram Kutlamaları" kitabı ile Yazar ve projeye destek Dr. Koray Özalp katılarak tanıtımda yer aldı. Tanıtımda ayrıca çocukların Cumhuriyet tarihini eğlenerek öğrenebileceği ve zeka gelişimine katkıda bulunması amacıyla üretilen "Yaşasın Cumhuriyet" isimli kutu oyun seti de tanıtıldı.

"Cumhuriyet bizi biz yapan her şey demek"

Açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk demek, çağdaş uygarlık demek. Cumhuriyet bizi biz yapan her şey demek. Çankaya Belediyesi olarak Başkent'in Başkent'inde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesinde çok güzel etkinliklerle Cumhuriyet'imizin 97. Yılını kutluyoruz. Bu etkinliklerden biri için bir araya geldik. Öncelikle bu eserlerin sahiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. Koray hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum, gerçekten Cumhuriyet tarihimize sahip çıkan, yaşatan eserler meydana getiriyor. Bizde Çankaya Belediyesi olarak buna vesile oluyoruz. Bu eserlerin ve kitapların hepsi çok önemli çünkü hiçbir yerde bulamayacağınız fotoğraflar, hatıralar burada ve bunların yaşaması gerekiyor. Çünkü bunlar yaşadığı zaman Cumhuriyet'e nasıl sahip çıktığımızı, Kurtuluş Savaşı'nı, Ankara Hükümeti dönemini, 1920'leri 1923'e kadar olan dönemleri çok daha güzel bir şekilde anlama imkanımız oluyor" açıklamalarında bulundu.

Tanıtım töreninin ardından proje destek veren yazarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Taşdelen desteklerinden dolayı yazarlara plaket taktim etti.