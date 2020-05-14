İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya Belediyesinden esnafa destek

Çankaya Belediyesi, korona virüs salgını döneminde zor durumda kalan esnafa destek vermeye devam ediyor.

Berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane esnafının ardından çiçekçi esnafına da gıda kolisi yardımı yapıldı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in girişimiyle bayram öncesi salgın döneminde zor durumda kalan esnaf ve vatandaşlarla dayanışma çalışmaları devam ediyor. Önceki günlerde berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane esnafı ve çalışanlarıyla başlatılan dayanışma örneği bu kez çiçekçi esnafıyla gösterildi.


Ramazan ayı boyunca Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda oluşturulan Dayanışma Merkezi'ne gelen Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen esnaf odasına kayıtlı üyelere yapılan gıda kolisi yardımlarına eşlik etti.


Çimen, “Böylesi zor bir dönemde esnafımıza değer vererek yardımda bulunan Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e teşekkür ediyoruz” dedi. Esnaf Odası Başkanı aldığı sembolik yardım kolisini esnaf odasına kayıtlı olmadığı halde Yardım Merkezi'ne gelen bir çiçekçi çalışanına vererek jest yaptı.


Çankaya'da bu zor günlerde kimseyi yalnız bırakmayacaklarını hem sosyal hem ekonomik açıdan desteğe devam edeceklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İyi günde kötü günde hep beraber ve omuz omuza olacağız. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda paylaşacağız, dayanışacağız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Esnafımızla da vatandaşımızla da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Belediye halkının yanındaysa belediyedir. Biz daima desteğimizi sürdüreceğiz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.