?ankaya Belediyesinden ?Ho? Geldin Bebek? uygulamas?

Belediyenin Aile Sa?l??? ve Hizmetleri birimi ekipleri 982 aileye de anne-?ocuk sa?l??? hakk?nda bilgi verdi.

?ankaya Belediyesinin Aile Sa?l??? ve E?itimi Hizmetleri kapsam?nda do?du?u g?nden itibaren geli?im s?recine y?nelik e?itim-sa?l?k deste?i ve bebek ile ailenin izlenmesini ama?layan ?Ho? Geldin Bebek? uygulamas? kapsam?nda bu y?l bin 52 bebek ziyaret edildi. 3-6 ayl?k bebek ihtiya?lar?n?n bulundu?u organik bebek setinin arma?an edildi?i ziyaretlerde, belediyenin sa?l?k ekipleri bebek bak?m? konusunda 982 aileye bilgi verdi. ?ankaya'da ikamet ?art?n?n gerekti?i ?Ho? Geldin Bebek? uygulamas?ndan yararlanmak isteyen vatanda?lar, belediyenin 458 89 00/1167 numaral? telefonundan ba?vuru yapabiliyor.

??nsan?m?z? do?du?u ilk g?nden itibaren ?nemsiyoruz?

Ebeveynlere bebek bak?m?, sa?l?k durumlar?, kar??la??labilecek sorunlara ili?kin hem?irelerin genel bilgilendirme yapt?klar? ve ihtiya? kapsam?nda sa?l?k durumu takibinin yap?ld??? uygulamada hediye edilen set de organik ?r?nlerden olu?uyor. ?ankaya'da ikamet eden her vatanda??n bu hizmetten yararlanabilece?ini belirten ?ankaya Belediye Ba?kan? Alper Ta?delen, ?Belediyecilik insan i?in, bir kentte ya?ayan her canl? i?in hizmet demektir. ?nsan odakl? ve sosyal demokrat belediyecilik anlay???m?z gere?i insan?m?z? mutlu edecek hizmetler veriyoruz. ?ankayal? bebeklerimizi de do?duklar? ilk g?nden itibaren ?nemsiyor ve na?izane bir hediye seti ile ?Ho? Geldin Bebek' diyerek kar??l?yoruz? ?eklinde konu?tu.

Organik kuma?tan bebek seti

Bebek cildi hassasiyeti g?z ?n?nde bulundurularak haz?rlanan ve 11 par?adan olu?an hediye seti y?zde y?z pamuk ipli?i ile ?retilen do?al ve sa?l?kl? anti alerjik; battaniye, z?b?n ?st?, i? z?b?n, bere, z?b?n alt?, badi, atlet, mendil, ?nl?k, eldiven, bebek anne omuz ?rt?s?nden olu?uyor. Sa?l?k ekipleri ba?vuran aileyi ziyaret ediyor ve anne-bebe?in ihtiya?lar? konusunda bilgilendirme de yap?yor.

Bebek setinden edinmek isteyenlerin ?ankaya'da ikamet ko?ulunun bulundu?u hizmetten yararlanmak i?in 0 312 458 89 00/1167 numaral? telefonu arayarak talepte bulunmalar? yeterli oluyor.