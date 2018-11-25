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Çankaya Belediyesinden iki yeni merkez

Çankaya Belediyesi, Ekim ayı içinde açtığı göz dolduran iki merkez ile kültür ve sanata verdiği önemi bir kez daha gösterdi.


Çankaya Belediyesi 9 Türkiye, 5 dünya birinciliği ile halk danslarında marka olan Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Dans Merkezi ile her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verdiği konser ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran 1000 Çocuk Korosu için Müzik Atölyesini hizmete açtı.


Çankaya Belediyesi ünleri Türkiye ve dünyaya ulaşan dansta ve müzikte iki markası için iki farklı merkez açtı. 9 Türkiye, 5 dünya birinciliği ile halk danslarında marka olan Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Dans Merkezi ile her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verdiği konser ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran 1000 Çocuk Korosu için Müzik Atölyesini hizmete açtı.


Sıhhiye'de yer alan dans merkezi; 2 çalışma salonu, soyunma odası, kostüm odası ve dinlenme alanlarından oluşuyor. Dans merkezinde yıldızlar, gençler ve yetişkinlerden oluşan gruplarda 200'e yakın kursiyer halk danslarında eğitim alıyor. Hoy-Tur'a katılım ön eleme şartı ile yapılıyor. Geleceğin dansçılarını yetiştiren merkezde usta eğitmenler görev yapıyor.



Mini konservatuar


Çankaya Belediyesinin bir her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bin çocuğun bir araya gelerek seslerini tüm Türkiye'ye duyurduğu 1000 Çocuk Korosu için de yeni bir merkez hizmete açıldı. Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan ve daha önce gündüz bakımevi olarak kullanılan yapı adeta yeniden inşa edildi. Yalıtımlı duvarlar yenilenen çalışma alanları ile mini bir konservatuara dönüştürülen merkez müzik atölyesi adı ile hizmete açıldı.


Atölye, 1000 Çocuk Korosu başta olmak üzere birçok sanatsal eğitime ev sahipliği yapacak. Klasik gitar, keman, flüt, piyano, bağlama, şan/ solfej, bateri, perküsyon enstrümanlarının yanı sıra çocuk korosu ve gençlik korosunda yetiştirilmek üzere, yetenekli ve istekli olan genç ve çocuklarla müzikal çalışmalar gerçekleşecek. Çocuklar için 8 yaştan itibaren, gençler için ise 17 yaş ve üzerine eğitimlerin verileceği atölyede, performans sahnesi, bireysel ve grup çalışmaları için derslikler, orkestra çalışmaları için özel ayrılmış bir salon ve koroların rahatlıkla çalışabileceği bir ortam ve bateri, perküsyon çalışmaları için de ritim salonu bulunuyor.


Her iki merkezin de açılışını gerçekleştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Sanat her zaman özgür düşünceyi beraberinde getirir, demokrasiyi ve cumhuriyeti besler. Cumhuriyetimizin temeli kültürdür şiarıyla bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz" sözleriyle merkezlerin önemini dile getirdi.

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