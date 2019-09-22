Çankaya Belediyesinden iki yeni park

Çankaya Belediyesinin Mutlukent Mahallesi'nde yapımını tamamlanan Okyanus ve Deniz Parkları hizmete açıldı.

2014 -2019 yılları arasında 600 bin metrekareyi aşan 71 park ile yeşil alan atağı yapan Çankaya Belediyesi, yeni dönemde Adalet Parkı'nın ardından iki yeni park daha açtı.

Çankaya Belediyesi yeni dönemde de park ve yeşil alan atağına devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mutlukent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Okyanus ve Deniz parklarının açılışında semtte yapılan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak devam edeceğini söyledi.

Okyanus ve Deniz parklarının açılışında konuşan Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni açtık. Ardından, Adalet Parkımızı açtık ve bugün burada Okyanus ve Deniz Parklarımızın açılış törenindeyiz” diye konuştu.

Önceki dönem Çankaya'ya 71 park ile 600 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını ifade eden Taşdelen, bunun bir dönemde yapılan en fazla yeşil alan rakamı ve bir rekor olarak kabul edilebileceğini söyledi.

“Yeni rekorlar kıracağız”

Mutlukent Mahallesi'nde açılan parkların yanı sıra önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediyesiyle ortak çalışmalar içerisinde bulunarak vaatlerini yerine getireceğini aktaran Taşdelen, şunları kaydetti:

“Her mahallemizde çalışmalarımız sürecek. Betonlaşmanın alabildiğince arttığı bir ortamda biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak ısrarla yeşile önem vermeye devam edeceğiz. Çankaya'nın çok güzel bir sloganı var; ‘Kalp kırmadık rekor kırdık', bunu hizmetler anlamında kullanmıştık. Yaptığımız yatırımlar, açtığımız tesisler bunların her biri birer rekordur. Sağ olsunlar Çankayalılar bu sloganı geçtiğimiz seçimde çok anlamlı kıldılar. Çankayalıların teveccühü yüzde 74 oy oranı ile bu pekişmiş oldu. Ben buradan tekrar tüm Çankayalılara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu dönem de geçtiğimiz dönem olduğu gibi yeni rekorlar kıracağız, ilklere imza atacağız ve Çankaya sosyal demokrat belediyeciliğin öncüsü, yıldızı olmaya devam edecek. Okyanus ve Deniz Parklarımızın hayırlı olmasını diliyorum, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Açılış törenin ardından Angora Evleri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünsal, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bir teşekkür plaketi takdim ederken Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç da mahalleliler adına yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek sundu.

Okyanus ve Deniz parklarının açılışına TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda semt sakini de katıldı.

8 bin 403 metrekarelik yeni park alanı

Çankaya'ya 8 bin 403 metrekarelik yeşil alan daha kazandıran Okyanus ve Deniz Parkları, çim alanları, yürüyüş yolları, sentetik koşu yolu, zemini dere çakılından oluşan çocuk oyun alanı, basketbol sahası, fitness alanı ve oturma birimleriyle göz doldurdu.