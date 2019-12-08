Çankaya Belediyesinden istihdama büyük destek

Çankaya Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği'nin (AGSD) imzaladığı protokolle hayata geçirilen istihdam garantili düz dikiş kursunda eğitim alan vatandaşlar, kursu tamamlayıp istihdam garantili işlerde çalışacaklar.

Tekstil sektöründe istihdam sağlanmak üzere çeşitli mesleki eğitimlere tabi tutulan kursiyerler, aldıkları eğitimin sonunda sınava girdiler. Çankaya Belediyesinin 100. Yıl İş ve İstihdam Atölyesinde, Halk Eğitim Merkezinden gelen eğitmenlerin eşliğinde sınava giren kursiyerler mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip olup sertifikalarını aldılar.

Türkiye İş Kurumu ile yapılan protokol kapsamında kursiyerlere eğitim boyunca yol ve yemek ücretleri ödenirken kursiyerlerin sağlık sigortaları da yapıldı. Kurslarda üretilen ürünlerin tüketicilere doğrudan ulaştırıldığı atölye çalışmalarında kursiyerler, el emeklerini sergilemenin de mutluluğunu yaşıyor.

İnsanların istihdamına yönelik çalışmalara katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İşsizliğin bu kadar fazla olduğu bir ortamda insanları iş sahibi yapacak projelere destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Ne mutlu bize ki merkezimizde verdiğimiz eğitimler sonucunda vatandaşlar evlerine ekmek götürme imkanına kavuşuyor” diye konuştu.