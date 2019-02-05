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Çankaya Belediyesinden kan bağışı desteği

Türkiye genelinde başlatılan kök hücre ve kan bağışı seferberliğine Çankaya Belediyesi çalışanları da destek verdi.


Türkiye genelinde kan stoklarının düşüş yaşamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kan bağışı seferberliğine Çankaya Belediyesi çalışanları da destek verdi. Türk Kızılayı ile sosyal sorumluluk projesine imza atan Çankaya Belediyesi, seferberliğe öncülük ederken belediye çalışanları da Ziya Gökalp Caddesi önünde kurulan Kan Bağışı ünitesinde kan vermek için sıraya girdi. Kan Bağışı Hayat Kurtarır sloganıyla tüm insanları kan vermeye davet eden Türk Kızılayı'nın başlattığı seferberliğe katkı sunan Çankaya Belediyesi çalışanları, vatandaşlara da örnek teşkil etti. Kalabalık noktalardan birisi olan Çankaya Belediyesinin önünde kurulan stantlarda Kan Bağışı Formunu dolduran vatandaşlar, kan vererek hayat kurtaracak olmanın mutluluğunu yaşadı. Kan bağışında bulunmanın önemine değinen yetkililer, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken, 1 kan bağışının 3 kişinin hayatını kurtardığını da hatırlattılar. Türk Kızılayı'nın 168 numaralı Çağrı Merkezinden kan bağışı ile ilgili gerekli bilgileri edinebileceklerini sözlerine ekleyen yetkililer, kan bağışı otobüsünün Çankaya Belediyesi önünde 3 gün boyunca kan vermek isteyen gönüllüleri bekleyeceğini ilettiler.

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