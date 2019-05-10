Çankaya Belediyesinden kişisel bakım hizmeti

Yaşlı, engelli ve hastalığından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar, bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü evde sağlık ve temizlik hizmeti uygulamasının kuaför ve berber hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Herhangi bir geliri olmayan sosyal güvencesi de bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti veren Belediye, bu kapsamda ihtiyacı olanlara saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmeti de veriyor. Çankayalılar, belediye çatısı altında verilen bu hizmetin güven açısından da önem taşıdığını belirtiyor. Berber ve kuaför hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'ne başvurarak ücretsiz hizmet alabiliyor.

Evde sağlık ve evde temizlik hizmeti uygulamasına bir süredir kuaför ve berber hizmetlerini de ekleyen Çankaya Belediyesi, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'ne ulaşarak talepte bulunan vatandaşlara kadın ve erkek farketmeksizin saç kesimi, el ve ayak bakımı, sakal tıraşı gibi hizmetleri ücretsiz olarak veriyor. Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyorlar.