Çankaya Belediyesi'nden Korona önlemi

Belediye, vatandaşlara hizmet verdiği kültür merkezleri, spor salonu, yüzme havuzu, kreşler, Çankaya Evlerinin içinde olduğu birçok birimini geçici süreyle kapatarak faaliyetlerine ara verdi.

Çankaya Belediyesi Korona virüs salgınına karşı önlemler aldı. Belediye, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kültür merkezleri, spor salonları, Çankaya Evleri, kreşler, Baharevleri, Çocuk Kulüpleri, Çocuk Teknoloji Evi, 1000 Çocuk Müzik Atölyesi, Hoy-Tur Dans Merkezi, kütüphaneler, oyun evleri gibi birimlerinde tüm faaliyetlere ara verdi.

Alınan önlemler konusunda açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, salgın hastalığa karşı aldığı kararları uygulamaya yönelik tedbirler aldıklarını belirtti. Vatandaşların ve dolayısıyla toplum sağlığının her şeyin üstünde geldiğini kaydeden Taşdelen, “Birimlerimizin faaliyetlerine öngörülen süreleri göz önünde bulundurarak ara verdik. Biz belediye olarak tüm birimlerimizde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da hem kendi sağlıkları hem de çevrelerinin sağlığı için azami ölçüde sağduyulu olmalarını temenni ediyorum. Bu konuda uzmanların uyarılarını mutlaka dikkate almalarını önemle rica ediyorum. Bu salgın tehlikesini hep birlikte ve öncelikle kendi tedbirlerimizi alarak atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ekipler aynı zamanda vatandaşların hizmetine açık belediye hizmet araçları, servis araçları, cenaze araçları ve ambulansın yer aldığı belediye otoparkındaki tüm araçları da dezenfekte etti. Öte yandan, Çankaya Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, çalışmalarında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanıyor. İlaçlama birimindeki 27 kişilik ekip vardiyalı olarak ilçe genelinde çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İlaçlama işlemleri periyodik olarak yapılmaya devam edecek.

Kapanan hizmet merkezleri ve tarihleri

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Çankaya Evleri, Baharevleri, Çocuk Kulüpleri, Çocuk Teknoloji Evi, 1000 Çocuk Müzik Atölyesi, Hoy-Tur Dans Merkezi, kütüphaneler, oyun evleri, 14 Nisan 2020, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu 2 Mayıs 2020 tarihine kadar kapalı olacak. Gündüz bakımevleri (kreş) ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tatil kararı çerçevesinde, 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı kalacak.