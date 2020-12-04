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Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon

Çankaya Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulundukları taksiler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, camiler, berber ve kuaför gibi yerleri dezenfekte etti.


Pandemi ile mücadelede çalışmaların sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünya ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak dayanışma göstermeliyiz. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da ekonomik destek vermeye özen gösteriyoruz. İlçemizdeki pek çok noktada özellikle temizlik konusunda 7/24 çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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