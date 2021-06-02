Çankaya Belediyesinden Kurban Bayramı hazırlığı

Kurban Bayramına sayılı günler kala Çankaya Belediyesi bayramla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptı. Kurban satış ve kesim yeri olarak Mühye köyünü belirleyen Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarını da göz önünde tutarak her türlü önlemi aldı. Üreticiler 7 Haziran ile 18 Haziran arasında kurban satış yeri başvurusunda bulunabilecekler. Bu yıl çadır bedeli 3 bin 500 TL olarak belirlendi. Kurbanlık satacak her yurttaşın dilekçe ve taahhütname ile Çankaya Belediyesinin Maltepe Şehit Gönenç Caddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği kura çekimi ise yine aynı yerde 21 Haziran saat 14.00'te gerçekleşecek. Kurada kurbanlık satış hakkını kazanan vatandaşlar yer ücretlerini ise 21-24 Haziran tarihleri arasında yatırabilecekler. Üreticiler tüm koşulları sağladıkları takdirde 26 Hazirandan itibaren çadırların kurulumuna başlayarak satışlarını yapacaklar.

Pandemi sürecinde tüm önlemleri alarak sorunsuz bir bayram geçirme dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde zor günlerden geçiyoruz. Bu günleri de atlatacağımızdan hiç şüphem yok” diye konuştu.