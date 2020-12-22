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Çankaya Belediyesinden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması

Çankaya Belediyesi ekipleri 2020 çalışma sezonu boyunca 124 mahallede asfalt çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi tarafından mevsim şartları elverdiği sürece çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.


Çankaya sokaklarına kendi tesislerinde ürettiği asfaltı seren Çankaya Belediyesi, sezon boyunca yeni açılan imar yollarında da kaplama çalışmaları yapıyor. Yıl içerisinde 70 bin ton asfalt serme işlemi yapan ekipler, mevsim şartlarını dikkate alarak yıl sonuna dek çalışacak.


Pandemi koşullarına rağmen çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Çankaya'da şartlar ne olursa olsun Çankayalılar için en iyi hizmeti üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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