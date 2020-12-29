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Çankaya Belediyesinden muhtarlara tek tek ziyaret

Çankaya Belediyesi tarafından 123 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp içinde takvim, ajanda, Nutuk, Atatürk’ün Ankarası kitapları ile hijyen kitleri bulunan yılbaşı hediyeleri sunuldu.

Çankaya Belediyesi tarafından 123 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp içinde takvim, ajanda, Nutuk, Atatürk'ün Ankarası kitapları ile hijyen kitleri bulunan yılbaşı hediyeleri sunuldu.


Başkan Alper Taşdelen'in talimatıyla, Çankaya'da görev yapan 123 mahalle muhtarını ziyaret edildi. Her muhtara özel olarak hazırlanan ve içinde Nutuk, Atatürk'ün Ankarası kitapları, yeni yıl takvim ve ajandası ile maske ve dezenfektandan oluşan hijyen kiti bulunan paketler hediye edildi.


Göreve geldiği ilk günden itibaren sık sık muhtarlarla bir araya gelen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu yıl pandemi nedeniyle muhtarlarımızla da bir araya gelemiyoruz. Çankaya'nın gücüne güç katan muhtarlarımızın yeni yılının aydınlık ve umut dolu bir yıl olmasını diliyorum. Temennim bu zorunlu kapalı dönemi bir an evvel sağlıkla atlatıp, 2021 yılında da muhtarlarımızla yine bir arada ve uyum içinde halkımız için çalışmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

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