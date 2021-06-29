Çankaya Belediyesinden okullara çevre düzenlemesi

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde eğitimlerine devam eden çocukların okullarını bir bir yeniliyor. Okulların fiziki koşullarını iyileştiren tadilat ve tamirat ile çevre düzenlemelerini eksiksiz yerine getiren Çankaya Belediyesi Balgat bölgesinde yer alan Ayten Tekışık Ortaokulundaki Atatürk Büstü çevresini yenileme çalışmalarına başladı. Okul yöneticilerinin talepleri doğrultusunda tadilatlardan boya işlerine çevre düzenlemesinden öğrencilerin spor yaptığı sahaların bakımına kadar birçok ihtiyacı gideren Çankaya Belediyesi öğrencilerin eğitimlerinde sorun yaşamamaları için var gücüyle çalışıyor.

Gençler bizim geleceğimiz

Yerel yönetimlerin yetki alanında olmamasına rağmen halka hizmet için okulların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “ilçemizde gençlerin eğitimlerini sorunsuz geçirmeleri için çalışıyoruz. Çankayalı gençler bizim geleceğimiz ve onların yarınlara daha bir umutla bakmaları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” diye konuştu.