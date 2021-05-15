Çankaya Belediyesi'nden online festival ve sergi etkinliği

Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, ‘Sanatla Buluşma Zamanı'na dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya'nın kültür merkezlerinde bu ay birbirinden değerli 5 sergi, caz festivali ve ‘24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali' sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin ilklerinden biri olan Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nin 31. kuruluş yıldönümünü de kutlayan ‘Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçem'de sergisi, 21 Mayıs'a kadar Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde devam edecek. 5 bine yakın oyuncaktan oluşan zengin bir koleksiyondan seçilen parçaların yer aldığı sergi, aynı zamanda Kumbara Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek Müze Kumbaram'da yer alacak tematik kumbaraların en güzide örnekleri sergide yerini aldı.

Çankaya Belediyesinin ana sponsorluğunda bu yıl 25. düzenlenen ‘Ankara Caz festivali' de 16 Mayıs'ta Başkentli caz severlerle buluşacak. 23 Mayıs'a kadar sürecek festivalde sanatseverle dünyanın dört bir yanından katılan grupların özgün performanslarını izleme fırsatı yakalayacak. Her yıl Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle sinema tutkunlarıyla buluşan ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali' bu yıl online platformlarda 27 Mayıs'ta sinemaseverleri ağırlayacak. 3 Haziran'a kadar internet üzerinden takip edilebilecek festival, pandemi koşullarına göre 4 Haziran'dan itibaren sinema salonlarına da taşınacak.